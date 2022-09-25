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16-годишно момче беше намушкано в София

Случаят е от петък след обяд, а сигнал е подаден в 19 ч.

25 Септември 2022

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16-годишно момче беше намушкано в София. То е настанено в „Пирогов“. След скарване с група млади мъже ученикът и още един тийнейджър са нападнати и бити, научи bTV от свои източници.

По-тежко пострадалото момче е с три прободни рани. Снощи е бил в реанимация. Другото момче е пострадало от ударите и след преглед е изписано.

Случаят е от петък след обяд, а сигнал е подаден в 19 ч. Инцидентът става медийно достояние снощи.

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