България в плен на пламъците

И това лято се оказа пожароопасно. От началото на горещите дни пожари обхванаха различни части от страната. Огънят влезе в природен парк Пирин. Десетки домове изгоряха вчера в Българово. Кои са големите предизвикателства през пожарните ни служби? В студиото ни вече е главен комисар Николай Николов - сега съветник към вътрешния министър и дългогодишен вече бивш директор на "Пожарна безопасност и защита на населението".