Благодарение на една българка нашият език бе признат в образователната система в Масачузетс

Българката Силвия Итън е директор на двете български училища в Бостън и в Кейп Код. Завършила в Българска филология и преди доста години преподава и решава да отиде в САЩ, където да учи.

„Започнах малко от нулата. Това беше първата бариера, защото не знаех английски език. А след няколко месеца се включих в колеж и започнах да уча компютърни науки. Не разбирах нищо от компютри също. Но малко по малко завърших с отличие, а след това кандидатствах за магистратура „Бизнес администрация“, разказва Силвия.

Тя получава почетен медал „Иван Вазов“ за принос към българското образование и култура в САЩ.

С дългогодишен опит като преподавател и с две магистърски степени Силвия Михалева Итън допринася за развитието на българското училище, поддържа връзка с Министерството на образованието и науката, със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и с местните институции и организации - Department of Elementary and Secondary Education, Seal of Biliteracy, Global Seal of Biliteracy и др., отбелязват в своето съобщение от учебното заведение.

Благодарение на нейното лидерство и усилия преди няколко години българският език бе признат в образователната система в Масачузетс и бе приет в програмата „Печат за двуезичност“ ("Seal of biliteracy"), припомнят от просветното средище.