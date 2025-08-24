Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"

Шоуто се завръща през септември с нови правила и нова водеща

24 Август 2025
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"

Тя е жена, която дава всичко от себе си във всеки един аспект от своя живот, независимо дали говорим за театралната сцена, малкия и големия екран, или пък любовта!

Тази есен обаче се впуска в едно ново телевизионно предизвикателство - специалния сезон на любимото куиз-шоу "Колко ми даваш?"! Гост е Боряна Братоева.

"За мен е изключителна чест, че ще водя "Колко ми даваш?". Явих се на кастинг. Имам известен опит с "Гласът на България", така че смятам, че именно този мой състезателен дух ми изигра добра възможност", споделя тя.

