Дъжд и прохладно време в неделя

В сутрешните часове на последния августов ден времето е прохладно, но към обяд температурите в страната ще са между 25 и 31 градуса.

В неделя времето ще е нестабилно. НИМХ обяви жълт код за значителни валежи в 12 области на страната от Централна, Западна, както и части от Северна България. Очакваните валежни количества в повечето райони ще са около 35 литра на кв. м, в югозападните около 25 литра на квадратен метър.