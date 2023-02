Хари Стайлс е големият победител на наградите "Брит"

Само две седмици след американските награди "Грами", в Лондон на зрелищна церемония бяха връчени най-престижните музикални награди на Острова - "Брит".

Големият победител на вечерта е Хари Стайлс, който спечели отличието в общо четири категории - за албум на годината за "Harry's House", за полово неутралната категория изпълнител на годината, за песен на годината за "As It Was" и за най-добър поп/ар енд би изпълнител.

Кореспондентът ни в Лондон Васил Христов беше на наградите.