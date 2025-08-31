Коя е печелившата стратегия в "Traitors: Игра на предатели"?

Гостуват Даниел Петканов и Оля Малинова

31 Август 2025
Продължаваме да повдигаме завесата на едно от най-очакваните заглавия от програмата на bTV в следващите месеци - "Traitors: Игра на предатели"!

Тази неделя при нас са двама души, които са свикнали да носят усмивки на телевизионните зрители! След участието си в Traitors обаче, те вече знаят добре, че понякога усмивката може да се окаже по-голямо оръжие и от нож в гърба! Казваме "добро утро" на Даниел Петканов и Оля Малинова!

"Аз в това предаване бях леко усмихната и силно озъбена.  Защото в началото, докато влезем в играта, хората много се забавляваха, имаше много усмивки и от един момент нататък нещата станаха доста сериозни. Започнахме да живеем реално в играта и усмивките може би оставаха вечер, след като е минал целият натварен ден, и хората се отпускаха и си поемаха въздух", споделя Оля Малинова.

"Усмивката е едно от най-силните оръжия в "Traitors: Игра на предатели", защото тя ти печели приятелства и в някаква степен ти дава възможност да манипулираш ситуацията в свой интерес", смята Дани Петканов.

