Кралете на операта - Пласидо Доминго и Хосе Карерас

Елица Кънчева беше единственият журналист, който беше допуснат да вземе интервю с тях

07 Септември 2025
Кралете на операта - Пласидо Доминго и Хосе Карерас

Следва едно специално, защото кралете на операта - Пласидо Доминго и Хосе Карерас, не дават често заедно интервюта дори и в световните медии.

На 29 август те бяха в София и участваха в Оперната гала по покана и организация на продуценската компания на българската оперна дива Соня Йончева, а bTV беше ексклузивен медиен партньор на събитието.

Пласидо Доминго и Хосе Карерас изпълниха на сцената заедно със Соня Йончева едни от най-обичаните оперни и оперетни арии, а Елица Кънчева беше единственият журналист, който беше допуснат да вземе интервю с тях. Един разговор, който свидетелства за голямото приятелство помежду им, за уважението и за човечността дори на върха на славата.

