Ноти от миналото, акорди за бъдещето

В следващите минути ми предстои среща не просто с един музикант от световна величина, а с човек, чиято история звучи като симфония за талант, труд, обич и вдъхновение! Той е концертмайстор в "Ковънт Гардън", свирил е на най-големите сцени по света, но винаги се връща в България, защото публиката тук го обича така, както никоя друга! За музиката, семейството и уроците, които не се преподават, а се живеят ще си говорим с Васко Василев!