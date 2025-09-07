Новият политически сезон започна

Политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов са при нас в студиото

07 Септември 2025
Новият политически сезон започна

Реклама

Ред е на политиката. Тази седмица удари първият звънец на есенната сесия на Народното събрание. Още на старта кулоарите пак се превърнаха в арена на политически сблъсък.

Искрите се разпалиха с поглед към надпреварата за "Дондуков" 2, която макар и да е след година, вече вълнува партийните централи. Търси се кандидат за президент!

Едно пътуване до Пекин също попадна в епицентъра на скандалите и постави въпроса - знае ли премиерът къде си почиват хората му.

Политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов са при нас в студиото.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: петър чолаков александър симов тази неделя

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.