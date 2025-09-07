Новият политически сезон започна

Ред е на политиката. Тази седмица удари първият звънец на есенната сесия на Народното събрание. Още на старта кулоарите пак се превърнаха в арена на политически сблъсък.

Искрите се разпалиха с поглед към надпреварата за "Дондуков" 2, която макар и да е след година, вече вълнува партийните централи. Търси се кандидат за президент!

Едно пътуване до Пекин също попадна в епицентъра на скандалите и постави въпроса - знае ли премиерът къде си почиват хората му.

Политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов са при нас в студиото.