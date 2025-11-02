Ново начало за властта?

Разговор с Ива Митева

02 Ноември 2025
Ново начало за властта?

Време е за политика. От тази седмица 51-то Народно събрание има нов председател - Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Назарян седна на стола на Наталия Киселова, като част от ново споразумение между партньорите в управлението.

Така вече на всеки десет месеца от тази власт на ротационен принцип ще се сменят председателите на парламента. Превърна ли се този пост в "разменна монета", следва разговор с бившия председател на 45-о и 46-о НС Ива Митева.

