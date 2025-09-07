Плевен отново излиза на протест заради безводието
Плевен отново излиза на протест. Причината е добре позната - безводието.
От кризисния щаб уверяват, че се прави всичко възможно за намирането на допълнителни количества вода. Президентът има друг прочит - властта не действа бързо.
Частичното бедствено положение доведе и до помощ от Държавния резерв. Още за безпрецедентната ситуация и мерките вижте в следващия репортаж.