Плевен отново излиза на протест заради безводието

Плевен отново излиза на протест. Причината е добре позната - безводието.

От кризисния щаб уверяват, че се прави всичко възможно за намирането на допълнителни количества вода. Президентът има друг прочит - властта не действа бързо.

Частичното бедствено положение доведе и до помощ от Държавния резерв. Още за безпрецедентната ситуация и мерките вижте в следващия репортаж.