Разказ на жената до загиналия в катастрофа д-р Иса Али

Вижте и разказа на д-р Делян Георгиев - близък колега на загиналия д-р Али

17 Август 2025
В петък в малките часове на нощта, след като 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт, стана ясно, че има една жертва. Оказа се, че това е д-р Иса Али.

Само по bTV - говори жената до д-р Али. Тя е била с него минути преди трагедията. За последните му часове и за избора му в България като втора родина - разказ пред Владислава Тричкова.

Имаме онлайн връзка с д-р Делян Георгиев - кмет на столичния район "Изгрев", но и близък колега на загиналия д-р Али. 

 

Тагове: Иса Али Делян Георгиев катастрофа жена тази неделя

