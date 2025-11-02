Словото, което има силата да променя

Когато думите, написани и подредени красиво в стихове, излязат от страниците на книгите, за да застанат на сцената... Тогава си спомняме, че най-силното ни оръжие са именно те. Най-добрият ни приятел и най-големият ни помощник. Ако не сме внимателни - и най-големият ни враг.

Че стиховете са красиви, вече няколко години ни напомнят и "Поетите LIVE". При нас в студиото е създателят им, и също писател и продуцент Диана Алексиева.