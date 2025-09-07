Заради безводието отвориха Държавния резерв

Водната криза и тази година провокира опозицията да атакува, а управляващите да обещават решения. Депутатите приеха спешни законодателни промени - създадоха нов борд по водите и решиха, че трябва да се търси къде и как се краде вода. Правителството, от своя страна, погледна към резерва на държавата.

За това ще си говорим в следващите минути с председателя на Държавния резерв Асен Асенов.