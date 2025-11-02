Преди точно век един български художник отказва покана да се присъедини към официалния кръг на сюрреалистите. Навремето това си е било скандал. Той е предпочел да остане настрана, но свободен. Цената е висока и той си е поел риска.

Жорж Папазов, роден през 1894 г. в Ямбол, става част от душата на френската школа художници през 20-те години на миналия век, а впоследствие обикаля с картините си света.

Тази седмица Българският културен институт в Париж откри една изключителна изложба на Жорж Папазов: "Завръщане у дома".

Десислава Минчева имаше удоволствието да е там.