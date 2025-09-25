Братя Мангасариян отново заедно в „Животът по действителен случай“ по bTV

Тази събота (27 септември) от 17:00 ч. по bTV „Животът по действителен случай“ ще срещне зрителите с трима талантливи мъже – Братя Мангасариян. Зюмбюл (Силвестър Силвестров), Кулю (Владислав Петров) и Среброто (Александър Сано) ще разкажат пред водещата Александра Сърчаджиева какво ги е събрало отново и какво се е случило с тях през годините – кой е изпадал в тежки финансови кризи, кой се е подлагал на гладолечение и кой е страдал от тежка инсомния, със суисидни мисли. Ще стане ясно и по какви причини преди време техните песни са били забранени за излъчване. Тримата ще разкажат и за новите си проекти, които ги събират отново след толкова години.

В рубрика „Моето ново Аз“ ще се запознаем от първо лице с историята на Гергана от Нови хан. В живота ѝ се случват две големи нещастия почти едновременно – разбира, че страда от онкологично заболяване, а малко след това съпругът ѝ загива при инцидент в морето. Следват тежки години, в които сама се грижи за децата и семейния бизнес, а сумата за ипотеката е непосилна. Как се преминава през най-страшното и как лекарите ще помогнат на Гергана отново да изглежда красива и усмихната?

Водещият на рубриката „Топ 10“ Филип Буков е подготвил класация за десетте най-сексапилни VIP дами, които неотдавна станаха майки, но продължават да поддържат топ форма и да привличат мъжките погледи.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (27 септември) от 17:00 ч. само по bTV!