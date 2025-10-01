DARA откровено за сватбата си и наскоро открития ѝ синдром на дефицит на вниманието – в събота в „Животът по действителен случай“ по bTV

Броени дни след като е подгрявала 40 000 души на стадион „Васил Левски“ преди шоуто на Роби Уилямс, в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува певицата DARA. Тази събота (4 октомври) от 17:00 ч. зрителите на bTV ще разберат пазени досега в тайна подробности за най-важното събитие в живота на поп звездата – сватбата ѝ с д-р Ервин Иванов. Защо е била убедена, че никога няма да се омъжи, и с какво съпругът ѝ е различен от мъжете в живота ѝ преди това? DARA говори и за своя неотдавна открит проблем – синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Как той се е отразил на работата ѝ по последния албум и на кого са посветени песните в него, ще разберем в събота от 17:00 ч. по bTV.

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите ще се запознаят с историята на майка на три деца, сблъскала се с най-свирепите изпитания на съдбата. Анна минава през ада на домашното насилие по време на връзката си с психопат, но намира сили да се раздели с него. Животът я среща с голямата любов, но впоследствие мъжът на мечтите ѝ умира най-неочаквано пред очите на дъщеря им. След всички трудности специалистите ще направят всичко възможно Анна Мати да гледа на живота с по-ведър поглед и вяра в бъдещите дни.

В рубриката „Топ 10“ Филип Буков е подготвил впечатляваща колекция от най-шантавите онлайн признания, които родните звезди са правели пред всички – видео послания от топ български певци, артисти и други VIP персони.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (4 октомври) от 17:00 ч. само по bTV!