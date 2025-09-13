Дарина Такова и Мила Михова са първите гости на Александра Сърчаджиева в новия сезон на „Животът по действителен случай“

Най-истинските истории от живота отново превземат телевизионния ефир. „Животът по действителен случай“ стартира новия си сезон днес (13 септември) от 17:00 ч. по bTV с впечатляващ епизод, от който извират емоции и неподозирани тайни. В него зрителите ще станат свидетели на искрени и вълнуващи признания от световнопризнатата оперна прима Дарина Такова и нейната дъщеря и колежка – чаровната оперна певица Мила Михова. Ще чуем разкази за триумф, падение и куп предизвикателства. Ще видим свежото и весело лице на оперните звезди и чисто човешките им емоции в най-личен план.

Новият сезон на предаването носи и нова доза красота – в специалната рубрика за сбъднати мечти „Моето ново Аз“ се присъединяват нови експерти. Освен специалистите по пластична хирургия и дерматология на д-р Джак се включва нов екип от дентални експерти – семейство Бялеви. Заедно ще покажат всички тайни за поддръжка и самочувствие и ще осъществят дългочаканата промяна от първата героиня този септември.

Филип Буков също е на своя пост. В станалата вече култова рубрика „Топ 10“ чаровният водещ ще разкрие кои са най-нелепите и изумителни кражби напоследък в България.

Пригответе се за сезон, изпълнен с живот, емоции и вдъхновение! „Животът по действителен случай“ започва тази събота (13 септември) от 17:00 ч. по bTV!