Есил Дюран разкрива най-големите си тайни и страхове в „Животът по действителен случай“ по bTV

Тази събота (20 септември) от 17:00 ч. по bTV „Животът по действителен случай“ ще срещне зрителите с шармантната Есил Дюран. От първо лице певицата ще разкаже за своите страхове през годините и за начина, по който се е справила с несигурностите. Зрителите ще разберат какво обещание е дала Есил на родителите си и как баща ѝ е тествал бъдещия си зет, наричайки го с чуждо име.

Певицата ще сподели и за най-трудните моменти във връзката с половинката си Борис, с когото почти са стигали до раздяла заради темата за децата. Истина ли е, че е Дюран е била сътрудник на тайните служби… и какво ѝ е донесло това? Отговорът – само в „Животът по действителен случай“ в събота (20 септември) от 17:00 ч.

В рубриката „Моето ново Аз“ предстои да станем свидетели на преобразяването на една дама с тежка съдба, която има една свидна мечта – да се усмихва широко без срам и притеснение. След серия катаклизми и изневери варненката Неше намира своя път и днес е готова за голямата трансформация.

Филип Буков ще зарадва феновете на класацията „Топ 10“ със забавно представяне на десет изключително амбициозни и успели българи, които са родени извън столицата.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (20 септември) от 17:00 ч. само по bTV!