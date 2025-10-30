Георги Христов за славата, сцената и бохемския си дух – в събота в „Животът по действителен случай“ от 17:00 ч. по bTV

Специалистите в „Моето ново Аз“ ще върнат усмивката на отчаяна майка, а в „Топ 10“ Филип Буков ще представи най-впечатляващите стайлинг решения на българските звезди

Тази събота (1 ноември) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува легендата Георги Христов. Пред водещата Александра Сърчаджиева изпълнителят на „Черно и бяло“ ще разкрие кой друг от фамилията му е музикант и ще разкаже всичко за споходилата го на младини слава. Христов ще признае, че и до ден днешен не знае кой е изписал входа на блока му с неговото име... Ще разберем и как властта се е намесвала в албумите му и за кого оставя празен стол на всеки свой концерт. Певецът ще разкрие как поддържа форма и защо не пази гласа си, а избира да живее бохемски.

 

В рубрика „Моето ново Аз“ ще се запознаем с една отчаяна майка от Карнобат. Атанаска има три деца, но когато най-малкото е на 9 месеца, тя усеща, че нещо със сина ѝ не е наред. Той започва да я гледа в очите и гласът му се променя. Днес Златомир е на 9 години, не говори и е развил автоагресия. Въпреки всички трудности в живота на Атанаска, лекарите на „Моето ново Аз“ ще направят всичко възможно, за да върнат усмивката на измъченото ѝ лице.

 

Рубриката „Топ 10“ ще се превърне в забележително и ексцентрично модно ревю. От Филип Буков зрителите на bTV предстои да разберат кои са десетте най-впечатляващи и необичайни стайлинг решения на българските звезди…

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (1 ноември) от 17:00 ч. само по bTV!

Тагове: георги христов

