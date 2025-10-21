Нана Гладуиш за победите, загубите и голямата промяна – в събота в „Животът по действителен случай“ от 17:00 ч. по bTV

Тази събота (25 октомври) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ при Александра Сърчаджиева влиза телевизионната водеща и обществен активист Нана Гладуиш. Зрителите предстои да разберат кои са трите държави, в които Нана живее заедно със семейството си, и какво я връща често в България. От първо лице ще чуем и за тежките моменти и сбогуването със сестра ѝ, която си отива от злокачествено заболяване. Нана ще признае каква е причината да посещава психиатър и да приема антидепресанти. Ще разберем и как съдбата я подлага на изпитания буквално от първата ѝ секунда на този свят, след като е спасена по чудо. Родителите ѝ били доста строги, но тя компенсирала с чепат характер. Ще узнаем и с каква хитрост Нана се е финансирала в тийнейджърските си години.

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите ще се запознаят с трогателната история на родената в град Прилеп Анна-Мария. Двамата със съпруга ѝ пристигат в България и започват всичко от нулата. След много трудности, Анна-Мария се налага да рестартира живота си за втори път без помощ отникъде – сама, с малко дете и много притеснения за бъдещето. Изведнъж идва и най-страшната диагноза. Героинята на „Моето ново Аз“ претърпява продължителна химиотерапия и се подлага на двойна мастектомия. След всички изпитания на духа и тялото, специалистите в клиниките ще направят всичко възможно Анна-Мария да върне своята красива усмивка и да се зареди със сили за бъдещето.

От рубриката „Топ 10“ ще разберем кои са най-новите любовни VIP двойки. Очаквайте пикантни подробности за новите отношения и героите в тях, поднесени с неподправен хумор от водещия Филип Буков.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (25 октомври) от 17:00 ч. само по bTV!