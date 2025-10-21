Нана Гладуиш за победите, загубите и голямата промяна – в събота в „Животът по действителен случай“ от 17:00 ч. по bTV

Специалистите в „Моето ново Аз“ ще върнат усмивката на изстрадала дама, а в „Топ 10“ Филип Буков ще представи най-новите VIP двойки

Реклама

Тази събота (25 октомври) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ при Александра Сърчаджиева влиза телевизионната водеща и обществен активист Нана Гладуиш. Зрителите предстои да разберат кои са трите държави, в които Нана живее заедно със семейството си, и какво я връща често в България. От първо лице ще чуем и за тежките моменти и сбогуването със сестра ѝ, която си отива от злокачествено заболяване. Нана ще признае каква е причината да посещава психиатър и да приема антидепресанти. Ще разберем и как съдбата я подлага на изпитания буквално от първата ѝ секунда на този свят, след като е спасена по чудо. Родителите ѝ били доста строги, но тя компенсирала с чепат характер. Ще узнаем и с каква хитрост Нана се е финансирала в тийнейджърските си години.

 

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите ще се запознаят с трогателната история на родената в град Прилеп Анна-Мария. Двамата със съпруга ѝ пристигат в България и започват всичко от нулата. След много трудности, Анна-Мария се налага да рестартира живота си за втори път без помощ отникъде – сама, с малко дете и много притеснения за бъдещето. Изведнъж идва и най-страшната диагноза. Героинята на „Моето ново Аз“ претърпява продължителна химиотерапия и се подлага на двойна мастектомия. След всички изпитания на духа и тялото, специалистите в клиниките ще направят всичко възможно Анна-Мария да върне своята красива усмивка и да се зареди със сили за бъдещето.

 

От рубриката „Топ 10“ ще разберем кои са най-новите любовни VIP двойки. Очаквайте пикантни подробности за новите отношения и героите в тях, поднесени с неподправен хумор от водещия Филип Буков.

 

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (25 октомври) от 17:00 ч. само по bTV!

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: нана гладуиш

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.