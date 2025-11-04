Ники Станоев за смеха като лек – в събота в „Животът по действителен случай“ от 17:00 ч. по bTV

Тази събота (8 ноември) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува актьорът, телевизионен водещ и стендъп комедиант Ники Станоев, който ще разкрие подробности за най-новия си проект – късно вечерно шоу в клубен вариант. Как се е запалил по стендъп комедията и кой известен шоумен е написал най-ласкавите препоръки за последващото професионално развитие на Станоев? Защо родителите му не са били съгласни той да става актьор и какви са били алтернативите пред него? Ники ще разкрие и любовните хватки, благодарение на които запазва свежестта в своята 19-годишна връзка с любимата жена. Актьорът ще признае и за флирта си със социалните медии, за които всъщност има едно наум.

В рубрика „Моето ново Аз“ ще се запознаем с дама, чийто свят се срутва още когато е само на 9 години – точно на рождения ѝ ден умира нейният баща. Животът ѝ носи още неприятни изненади и на 30 години тя остава вдовица. Оттогава Маргарита живее в непрестанна тревога и стрес заради сериозното заболяване, което връхлита единствения ѝ син. Изстрадалата дама разчита на лекарите в клиниките, за да заличи поне част от мъката, белязала лицето ѝ.

В рубриката „Топ 10“ ни чакат десет невероятни истории... Водещият Филип Буков ще представи най-новите и абсурдни истории, с които рязко и завинаги успяхме да се изложим пред чужденците.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (8 ноември) от 17:00 ч. само по bTV!