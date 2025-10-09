Николаос Цитиридис за хумора на сцената и в любовта – тази събота в „Животът по действителен случай“ по bTV

Специалистите в „Моето ново Аз“ ще „преобразят“ живота на параолимпиец, а в „Топ 10“ Филип Буков ще представи най-новите VIP семейства

Тази събота (11 октомври) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува момчето, което може да разсмее всеки – стендъп комикът и жури в „България търси талант“ Николаос Цитиридис. Додо, както го наричат близките му приятели, ще разкаже как минава голямото му смешно турне из България и какво е подготвил за най-големия спектакъл в Зала 1 на НДК. Ще разберем как точно хуморът му е помагал в любовния живот, прескачал ли е забраната за интимни срещи с фенки и със смешка ли е свалил сегашната си половинка – актрисата Боряна Братоева. Ще разберем какво му е причинила една мексиканска хубавица в Италия и какво е общото между правенето на любов и яденето на пица…

 

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите на bTV ще станат свидетели на преобразяването на един силен мъж. Светослав е български параолимпиец, който е участвал на две издания на параолимпийските игри. Той е състезател по ски бягане и се представя на завидно ниво, въпреки силно увреденото си зрение. При инцидент като дете Светльо губи над 70% от способността да вижда и днес се бори с предизвикателствата на живота и спорта със силно ограничени зрителни възможности. Детството му е наситено с ужасни моменти – бил е жертва на нечовешки жестоко домашно насилие от страна на баща си и не е имало кой да го защити. Днес съдбата обръща усмихнатото си лице към него и в събота (11 октомври) от 17:00 ч. ще видим как животът може да се промени към добро.

 

От рубриката „Топ 10“ ще разберем кои са десетте известни българи, които вече не са ергени и моми. Филип Буков ще представи новите семейства, които неотдавна вдигнаха големи и малки VIP сватби.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (11 октомври) от 17:00 ч. по bTV!

