DARA откровено за сватбата си и наскоро открития ѝ синдром на дефицит на вниманието

Защо е била убедена, че никога няма да се омъжи, и с какво съпругът ѝ е различен от мъжете в живота ѝ преди това?

04 Октомври 2025
Броени дни след като е подгрявала 40 000 души на стадион „Васил Левски“ преди шоуто на Роби Уилямс, в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува певицата DARA.

Тази събота (4 октомври) от 17:00 ч. зрителите на bTV ще разберат пазени досега в тайна подробности за най-важното събитие в живота на поп звездата – сватбата ѝ с д-р Ервин Иванов.

Защо е била убедена, че никога няма да се омъжи, и с какво съпругът ѝ е различен от мъжете в живота ѝ преди това? DARA говори и за своя неотдавна открит проблем – синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Как той се е отразил на работата ѝ по последния албум и на кого са посветени песните в него, ще разберем в събота от 17:00 ч. по bTV.

