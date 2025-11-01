Георги Христов отблизо

Пред водещата Александра Сърчаджиева изпълнителят на „Черно и бяло“ ще разкрие кой друг от фамилията му е музикант и ще разкаже всичко за споходилата го на младини слава. Христов ще признае, че и до ден днешен не знае кой е изписал входа на блока му с неговото име... Ще разберем и как властта се е намесвала в албумите му и за кого оставя празен стол на всеки свой концерт. Певецът ще разкрие как поддържа форма и защо не пази гласа си, а избира да живее бохемски.