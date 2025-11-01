"Моето ново Аз": Историята на Атанаска от Карнобат

В рубрика „Моето ново Аз“ ще се запознаем с една отчаяна майка от Карнобат. Атанаска има три деца, но когато най-малкото е на 9 месеца, тя усеща, че нещо със сина ѝ не е наред. Той започва да я гледа в очите и гласът му се променя. Днес Златомир е на 9 години, не говори и е развил автоагресия. Въпреки всички трудности в живота на Атанаска, лекарите на „Моето ново Аз“ ще направят всичко възможно, за да върнат усмивката на измъченото ѝ лице.