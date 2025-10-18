"Моето ново Аз": Историята на Емилия, която губи съпруга си

18 Октомври 2025
"Моето ново Аз": Историята на Емилия, която губи съпруга си

В рубриката „Моето ново Аз“ ще бъде представена историята на Емилия от София – жена, която въпреки тежките житейски обстоятелства, успява да запази своята сила и достойнство.

След загубата на съпруга си, тя е принудена да работи в нощни заведения, където става свидетел на тайни купони на шефове на силови групировки. Животът ѝ преминава през множество мъки, трудности и лишения. Трагедията се задълбочава, когато синът ѝ става жертва на алкохолна зависимост.

Днес Емилия живее с тежките спомени от миналото, но и с надежда за бъдещето, с помощта на специалистите от клиниките на „Моето ново Аз“. Тя намира надежда и сили за ново начало.

 

 
 

 

