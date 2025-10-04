„Моето ново Аз“: историята на майка на три деца, сблъскала се с най-свирепите изпитания на съдбата

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите ще се запознаят с историята на майка на три деца, сблъскала се с най-свирепите изпитания на съдбата. Анна минава през ада на домашното насилие по време на връзката си с психопат, но намира сили да се раздели с него.

Животът я среща с голямата любов, но впоследствие мъжът на мечтите ѝ умира най-неочаквано пред очите на дъщеря им. След всички трудности специалистите ще направят всичко възможно Анна Мати да гледа на живота с по-ведър поглед и вяра в бъдещите дни.