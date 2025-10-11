"Моето ново Аз": Преобразяването на параолимпиеца Светослав

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите на bTV ще станат свидетели на преобразяването на един силен мъж. Светослав е български параолимпиец, който е участвал на две издания на параолимпийските игри. Той е състезател по ски бягане и се представя на завидно ниво, въпреки силно увреденото си зрение.

При инцидент като дете Светльо губи над 70% от способността да вижда и днес се бори с предизвикателствата на живота и спорта със силно ограничени зрителни възможности. Детството му е наситено с ужасни моменти – бил е жертва на нечовешки жестоко домашно насилие от страна на баща си и не е имало кой да го защити.

Днес съдбата обръща усмихнатото си лице към него и в събота (11 октомври) от 17:00 ч. ще видим как животът може да се промени към добро.