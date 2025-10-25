"Моето ново Аз": Трогателната история на Анна-Мария

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите ще се запознаят с трогателната история на родената в град Прилеп Анна-Мария. Двамата със съпруга ѝ пристигат в България и започват всичко от нулата. След много трудности, Анна-Мария се налага да рестартира живота си за втори път без помощ отникъде – сама, с малко дете и много притеснения за бъдещето. Изведнъж идва и най-страшната диагноза. Героинята на „Моето ново Аз“ претърпява продължителна химиотерапия и се подлага на двойна мастектомия. След всички изпитания на духа и тялото, специалистите в клиниките ще направят всичко възможно Анна-Мария да върне своята красива усмивка и да се зареди със сили за бъдещето.