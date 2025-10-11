Николаос Цитиридис - една странна птица за смеха и любовта

Тази събота (11 октомври) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува момчето, което може да разсмее всеки – стендъп комикът и жури в „България търси талант“ Николаос Цитиридис.

Додо, както го наричат близките му приятели, ще разкаже как минава голямото му смешно турне из България и какво е подготвил за най-големия спектакъл в Зала 1 на НДК. Ще разберем как точно хуморът му е помагал в любовния живот, прескачал ли е забраната за интимни срещи с фенки и със смешка ли е свалил сегашната си половинка – актрисата Боряна Братоева.

Ще разберем какво му е причинила една мексиканска хубавица в Италия и какво е общото между правенето на любов и яденето на пица…