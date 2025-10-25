Откровено с Нана Гладуиш

25 Октомври 2025
Откровено с Нана Гладуиш

В студиото на „Животът по действителен случай“ при Александра Сърчаджиева влиза телевизионната водеща и обществен активист Нана Гладуиш. Зрителите предстои да разберат кои са трите държави, в които Нана живее заедно със семейството си, и какво я връща често в България. От първо лице ще чуем и за тежките моменти и сбогуването със сестра ѝ, която си отива от злокачествено заболяване. Нана ще признае каква е причината да посещава психиатър и да приема антидепресанти. Ще разберем и как съдбата я подлага на изпитания буквално от първата ѝ секунда на този свят, след като е спасена по чудо. Родителите ѝ били доста строги, но тя компенсирала с чепат характер. Ще узнаем и с каква хитрост Нана се е финансирала в тийнейджърските си години.

