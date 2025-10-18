Вълненията на Къци Вапцаров

Пред водещата, Вапцаров ще сподели и една романтична история за съпругата си, и ще направи лично признание за дългогодишна зависимост

18 Октомври 2025
Вълненията на Къци Вапцаров

В новия епизод на „Животът по действителен случай“ – тази събота от 17:00 ч. по bTV, специален гост ще бъде Къци Вапцаров – емблематично лице от телевизията и шоубизнеса у нас. Той ще представи своята филмова продукция „Добри родители“, заснета по действителен случай, и ще разкаже за дебюта си като режисьор. Музиката към филма е дело на неговия най-голям син - Асен, а зрителите ще научат с какво се занимават и другите му деца - къде живеят и дали ще поемат по неговия път.

Пред водещата, Вапцаров ще сподели и една романтична история за съпругата си, и ще направи лично признание за дългогодишна зависимост, която е успял да преодолее. Как шоуменът поддържа формата си днес, както физически, така и психически – зрителите ще разберат в събота от 17:00 ч. по bTV.

 

 

 

 

Тагове: къци вапцаров

