bTV Story отведе български зрители в сърцето на „Далечния град“

Победителите в играта на bTV Story „Спечели екскурзия за двама до далечния град“ – Гергана и Александър Николови – се докоснаха до магията на любимия си сериал „Далечен град“, който върви премиерно всяка делнична вечер от 21:30 ч. в ефира на семейния канал. Двамата получиха уникалната възможност да посетят снимачната площадка на „Далечен град“ и да се срещнат лично с изпълнителите на главните роли – Синем Юнсал и Озан Акбаба (Алия и Джихан). Българите се насладиха на 4-дневна екскурзия до живописното градче Мардин, в което се развива действието в най-успешната турска поредица за последното десетилетие.

Вълнуващата драма проследява историята на Алия (Синем Юнсал) – млада майка, която попада в „далечните земи“ на покойния си съпруг и се сблъсква с неговото семейство, решено да отнеме невръстния ѝ син като единствен наследник на рода. Единствено Джихан (Озан Акбаба) – брат на покойния мъж на Алия – се противопоставя на суровите намерения на семейството си, а между двамата се ражда красива любовна история.

Екипът на bTV бе първият чуждестранен европейски екип, допуснат зад кулисите на най-гледаната турска продукция, за да сподели атмосферата от снимачния процес с българските зрители.

Играта във фейсбук страницата на bTV Story предизвика изключителен интерес сред зрителите на канала и феновете на сериала. В предизвикателството, в което трябваше да се посочи името на „далечния град“, се включиха повече от 6000 участници, които с ентусиазъм споделяха своята любов към хитовия сериал и главните актьори.

Гергана и Александър получиха изключителната възможност да се разходят из емблематичното имение Албора, където се снимат голяма част от сцените в „Далечен град“. Те видяха отблизо интериорите, в които се разиграва действието в любимия им сериал. Победителите споделиха, че усещането да стъпят на мястото, където се развива любовната история между Алия и Джихан, е било едновременно вълнуващо и нереално.

Българите бяха подготвили специални подаръци от своя град – Шабла, които силно изненадаха и трогнаха Синем Юнсал и Озан Акбаба. Актьорите приеха жеста с усмивка и вълнение, споделяйки, че са впечатлени от топлината и вниманието от страна на българските си почитатели. Срещата премина с много емоции и снимки за спомен.

Разходката из имението се превърна в незабравим спомен, изпълнен с емоции и усмивки. Гергана и Александър допълниха своето приключение с обиколки из древните градове Мардин и Мидят, където се потопиха в неповторимата атмосфера на Месопотамия.

Инициативата „Спечели екскурзия за двама до далечния град“ е поредно доказателство, че bTV Media Group не просто излъчва едни от най-добрите сериали от цял свят, а се стреми да сближи зрителите с любимите им истории и герои. Припомняме Ви, че миналата година, по повод 15-ата годишнина на bTV Comedy, бе организирана специална фен среща с Начо Герерос – Коке от „Новите съседи“, на която присъстваха над 4000 души от всички краища на България.

Посещението на снимачната площадка на „Далечен град“ бе осъществено с любезното съдействие на продуцентска компания „Ay Yapım“ и международния дистрибутор на сериала „MADD Entertainment“. bTV Media Group изказва своята искрена благодарност за топлото посрещане и високия професионализъм!

Гледайте репортажа за посещението на Гергана и Александър на снимачната площадка на „Далечен град“ и срещата им с главните актьори Синем Юнсал и Озан Акбаба от ТУК! Очаквайте и разширения материал в неделя (26 октомври) в „Тази събота и неделя“ по bTV!

Не пропускайте епизодите от премиерния сериал „Далечен град“ – всяка делнична вечер от 21:30 ч. по bTV Story и 7 дни преди ефир онлайн на VOYO!