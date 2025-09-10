Далечен град

Историята:

Аля Албора (Синем Юнсал) пристига от Канада в малкото китно градче Мардин, разположено непосредствено до сирийската граница, заедно със своя 5-годишен син Дениз (Кузей Гезер). Поводът за посещението ѝ е печален – погребението на съпруга ѝ Боран Албора (Бурч Кюмбетлиолу), който загива твърде млад при инцидент. Тя обаче дори не подозира, че именно там съдбата ѝ ще се промени завинаги и връщане назад няма да има…

Когато пристига в земите на Албора, Аля се сблъсква за пръв път със семейството на покойния си мъж, с което никога до този момент не се е срещала. Фамилията е прочута в региона с властолюбието си, непреклонната си чест и безмилостните кръвни вражди, които води от векове. Младата вдовица е посрещната от семейството на Боран студено и враждебно. Опустошени от непримиримата загубата, те искат да задържат наследника на Албора – Дениз – в „далечните земи“, а нея да подчинят и отчуждят от единствения ѝ син. Аля осъзнава, че се е озовала в капан, от който няма изход, и търси начин да избяга, за да спаси себе си и Дениз. Това обаче се оказва повече от опасно начинание, което може да коства собствения ѝ живот.

Свекървата на Аля – Садакат (Гонджа Джиласун) – е жена с желязна ръка, чиято дума е закон в земите на Албора. Нейната власт и безкомпромисност превръщат живота на младата вдовица в истинска битка за оцеляване. Братът на Боран – Джихан Албора (Озан Акбаба) – е отдаден на това да защитава семейството си, но срещата му с Аля обещава да преобърне живота и на двамата завинаги. Макар да е твърд и решителен, той постепенно започва да се разкъсва между дълга към рода и състраданието, което изпитва към майката на племенника си. Дали Джихан ще успее да предотврати суровите намерения на семейството си към Аля и дали между двамата не е възможно да се роди любов, достатъчно силна, за да се противопостави на вековните традиции и порядки?

За сериала:

Главните роли в сериала се изпълняват от Озан Акбаба, превърнал се в категоричен любимец в южната ни съседка с пълнокръвното си превъплъщение на Джихан Албора, и Синем Юнсал (в ролята на Аля), позната на публиката у нас с участието си в „Доктор Чудо“. Звездният каст се допълва още от Мюфит Каяджан („Преродена“), Гонджа Джиласун („Ирония на съдбата“), Алпер Чанкая („Семейството“, „Присъда“), Атакан Йозкая ("Моите братя и сестри"), Мине Кълъч ("Изкупление", "Научи ме да обичам") и др. Продуцент на поредицата е Керем Чатай, стоящ зад успеха на редица хитови сериали като „Присъда“, „Листопад“, „Север Юг“, „Вътрешен човек“ и др., а режисьор е Ахмет Катъксъз („Семейството“).