Продай обладания си дом

06 Октомври 2025

В центъра на историята е Хонг Джи А (Чанг На Ра) – безкомпромисна екзорсистка и собственичка на агенцията за недвижими имоти „Тебак“. Работата ѝ е всичко друго, но не и обичайна – тя „пречиства“ домове, от които неспокойни духове на починали собственици отказват да си тръгнат. Едва след като изгони тъмните сили и върне покоя в имота, Джи А го подготвя за продажба. А този процес е повече от любопитен и често изпълнен с неочаквани обрати… Защото всяка къща крие своя трагична история, а всеки дух има своя недовършена мисия.

Паранормалните си способности Хонг Джи А наследява от своята майка – също прочута екзорсистка, чиято мистериозна смърт преди 20 години остава неразгадана и до ден днешен. Макар да е красива, умна и уважавана в своята професия, Джи А трудно контролира емоциите си. Избухлива и импулсивна, тя не се поколебава да решава конфликтите с юмруци, когато нещата излязат извън контрол. Зад суровата си обвивка Джи А е движена от чувство за дълг – да намери истината за смъртта на майка си и да освободи духа ѝ, който все още броди на Земята.

О Ин Бом (Чонг Йонг Хуа) е обаятелен, но безскрупулен измамник, който използва истории за духове, за да печели от лековерни клиенти. Въпреки че не вярва в паранормални явления, той притежава изключителни качества за наблюдение и дедуктивно мислене – вижда причината, ефекта и възможните последици от всяка една ситуация. Когато съдбата среща Джи А и О Ин Бом, екзорсистката осъзнава, че безпардонният мошеник всъщност има свръхестествени способности и може да се превърне в медиум – ключов посредник между живите и мъртвите.

Въпреки първоначалната си неприязън, тя му предлага да станат партньори, а той – привлечен от възможността за припечелване на лесни пари – приема. Така двамата се впускат в необичайно партньорство в поредица от опасни мисии. Постепенно съдбите на Джи А и О Ин Бо се преплитат в търсене на истината за трагичния случай отпреди 20 години. Оказва се, че покойният чичо на Ин Бом е бил последният клиент на майката на Джи А – връзка, която обещава да отвори „Кутията на Пандора“. Докато двамата се изправят срещу все по-опасни духове, борбата с отвъдното се превръща и в битка със собствените им демони.

В главните роли зрителите ще видят Чанг На Ра – актриса с богат опит в романтични драми, която изгрява в съвсем нова светлина с ролята си на Хонг Джи А, и привлекателният Чонг Йонг Хуа, който развива и успешна музикална кариера.

