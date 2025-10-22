Драматичната италианска поредица „Шанс за изкупление“ („Resta con me“, 2023 г.) проследява съдбата на Алесандро Скудери – блестящ заместник-комисар в полицията в Неапол. Животът му е перфектен – до себе си той има любяща жена – Паола, с която очакват първото си дете, а кариерата му е във възход, особено след като успява да се натъкне на следите на една от най-издирваните престъпни банди в града. Посветен на това да събира доказателства, които биха могли да разобличат членовете на групировката, той се впуска в „следене“, докато е заедно със съпругата си.

Така двамата неочаквано попадат в епицентъра на престрелка, която разтърсва живота на младото семейство из основи. Паола е покосена от куршум и губи бебето, което с Алесандро трепетно очакват, а това я кара да се отдалечи емоционално от него, укорявайки го за проваления им живот.

Чувствайки се виновен за случилото се, Алесандро се присъединява към новосформирано звено на полицията, което работи единствено от здрач до зори. Движен от чувство за вина и жажда за справедливост, Алесандро се превръща в „нощна птица“, за да „хвърли светлина“ върху многобройните престъпления на опасната групировка и, разбира се, за да върне доверието на Паола, което е изгубил именно заради работата си.