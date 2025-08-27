Срещнах те случайно

Историята:

В центъра на сюжета се преплитат съдбите на двама напълно непознати – телевизионният водещ Юн Хе Джун (Ким Донг Ук) и младата редакторка в издателство Бек Юн Йонг (Чин Ги Джу). Той е решителен и хладнокръвен репортер, готов на всичко, за да разкрие истината за серия от мистериозни убийства, а тя е умна и емоционална млада писателка, която отчаяно иска да спаси живота на майка си, предотвратявайки брака на родителите си.

Едно неочаквано пътуване назад във времето връща двамата в 1987 г. – период на драстични социални промени и политически напрежения. Там всеки от тях поема по свой път – Хе Джун се заема да разследва зловещата поредица от убийства, а Юн Йонг се опитва да промени хода на съдбата за семейството си. Постепенно двамата разбират, че техните съдби и цели са дълбоко преплетени.

Докато упорито търси истината за коварните престъпления, Юн Хе Джун започва да открива неочаквани връзки между жертвите и техните близки. В същото време Юн Йонг се сблъсква с предизвикателството да спаси майка си Сун Е още докато тя е ученичка, като предотврати брака ѝ с деспотичния си баща Хи Соп. Намерението ѝ да прекъсне тази връзка в зародиш обаче я изправя пред опасността да предотврати собственото си съществуване.

Постепенно пътищата на Хе Джун и Юн Йонг се преплитат, след като се оказва, че неговото разследване и нейните отчаяни усилия се оказват свързани. Двамата откриват, че единствено заедно могат да открият ключа към истината и пътя към светлото бъдеще…

За сериала:

В главните роли зрителите на bTV Story ще видят Ким Донг Ук, добре познат от редица успешни корейски драми, и Чин Ги Джу, чиято естествена красота печели сърцата на зрителите. Продукцията впечатлява с визуалния си стил, а възстановката на 80-те години в Южна Корея е изпипана до последния детайл.