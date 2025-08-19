Историята:

„В твоите ръце“ проследява необикновената история на д-р Андреа Фанти (Лука Арджентеро) – блестящ, но в същото време арогантен и нарцистичен ръководител на отделението по вътрешни болести в една от най-големите болници в Милано – „Амброзиано“. За него пациентите рядко са личности с чувства и страхове – той ги възприема единствено като медицински случаи, чиито диагнози трябва да бъдат поставяни с абсолютна точност. Д-р Фанти е убеден, че болните често лъжат, преувеличават или крият важни факти, поради което се отнася към тях студено, дори жестоко. Неговата философия е, че истината се крие в лабораторните резултати, а не в думите и симптомите на хората. Именно този безкомпромисен подход обаче го изправя пред неочаквано изпитание…

Бащата на починал младеж, убеден, че лекарската студенина на д-р Фанти е довела до трагедията със сина му, го прострелва в главата. Андреа успява да оцелее, разминавайки се на косъм със смъртта, но от този момент нататък животът му се променя на 180 градуса. Вследствие на получената тежка черепно-мозъчна травма той губи паметта си за последните 12 години. Когато излиза от комата, Андреа е убеден, че е 2008 г., а последният му спомен е връщането му у дома след подписването на първия договор с болница „Амброзиано“. От безчувствен авторитет д-р Фанти се превръща в мъж без минало, който тепърва трябва да се учи отново да бъде лекар, баща, съпруг и приятел. Принуден да започне живота си на чисто, той вече не е студеният и безкомпромисен професионалист, а човек, който трябва да преоткрие себе си и света около него.

Завръщането в „Амброзиано“ бележи ново начало за Андреа – този път не като безкомпромисен ръководител, а като асистент, поставен редом до младите специализанти, които започват да го наричат просто „Док“. Болницата се превръща в единственото място, където д-р Фанти усеща, че има шанс да изгради ново професионално и лично бъдеще в свят, който не познава. Но именно амнезията, която „отнема“ последните 12 години от живота му, може да се окаже неговият шанс за изкупление – възможност да открие отново любовта и доверието на семейството си, да изгради на чисто отношенията с колегите си и да започне да гледа на пациентите като на хора с чувства, страхове и надежди. В този нов свят „Док“ открива, че истинската сила на лекаря се измерва не само в поставянето на точни диагнози, но и в способността му да бъде човек – уязвим, състрадателен и готов да подаде ръка.

За сериала:

Главната роля във „В твоите ръце“ се изпълнява от един от най-популярните италиански актьори – Лука Арджентеро.

С неподправена харизма, силно емоционално присъствие и безспорно актьорско майсторство той превръща образа на д-р Андреа Фанти в един от най-запомнящите се персонажи в италианската телевизия. „В твоите ръце“ се излъчва там от 2020 г. насам, като до момента са показани три сезона. През 2025 г. американският гигант FOX заснема римейк на сериала, който също се превръща в хит.