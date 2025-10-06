Завръщане в Съливанс Кросинг

Сериалът проследява историята на неврохирурга Маги Съливан (Морган Коен), чийто подреден живот се преобръща на 180 градуса, когато бива въвлечена в неочакван скандал. След като съпругът ѝ е обвинен в измама и медийното внимание се стоварва върху нея, Маги решава да напусне големия град и да се върне в родното си място – Съливанс Кросинг. В това спокойно и красиво планинско градче, където баща ѝ години наред управлява заведение за туристи, тя се опитва да намери отново себе си. Докато се изправя срещу собствените си демони, Маги среща мистериозния Кал (Чад Майкъл Мъри) – непознат, чието присъствие постепенно разклаща нейните убеждения и планове за бъдещето. Между тях започва да се заражда неочаквана връзка, която може да промени всичко – включително и представата на Маги за любов, дом и втори шанс.