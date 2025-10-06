Завръщане в Съливанс Кросинг

06 Октомври 2025

Реклама

Сериалът проследява историята на неврохирурга Маги Съливан (Морган Коен), чийто подреден живот се преобръща на 180 градуса, когато бива въвлечена в неочакван скандал. След като съпругът ѝ е обвинен в измама и медийното внимание се стоварва върху нея, Маги решава да напусне големия град и да се върне в родното си място – Съливанс Кросинг. В това спокойно и красиво планинско градче, където баща ѝ години наред управлява заведение за туристи, тя се опитва да намери отново себе си. Докато се изправя срещу собствените си демони, Маги среща мистериозния Кал (Чад Майкъл Мъри) – непознат, чието присъствие постепенно разклаща нейните убеждения и планове за бъдещето. Между тях започва да се заражда неочаквана връзка, която може да промени всичко – включително и представата на Маги за любов, дом и втори шанс.

Тагове: Завръщане в Съливанс Кросинг

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.