Международен форум в София дискутира насърчаването на женското предприемачество

Международен форум „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“ организира днес Dir.bg. Инициативата бе подкрепена от bTV Media Group.

Събитието в София събра вдъхновяващи лектори, иноватори, предприемачи, лидери, представители бизнеса и публичния сектор, финансови институции, пионери от различни индустрии в разговор за проблемите и възможностите, стереотипите и трансформацията. Сред участниците в него бяха Евелин Регнер, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на Комисията по правата на жените и равенството на половете, както и много други успешни дами.

Модератор на първия панел от форума бе Милена Стойчева, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria. Водещи лектори в него бяха Росица Карамфилова, служебен министър на околната среда и водите, и Евелин Регнер - член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Освен тях, участие в последвалата дискусия взеха Жанет Захариева, председател на Сдружение "Дамски форум", Лидия Шулева - член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), и Пламена Чернева - основател и изпълнителен директор на WonderCoders.

"Ясно е, че трябва да се инвестира в сферите, където жените са най-активни, да се финансират инициативи, да се поеме рискът да се дават гаранции чрез Европейската инвестиционна банка. Има фонд, който е на стойност над 300 милиона евро, за насърчаване на равенството между половете. Ние се борим, за да докажем, че този начин на мислене - за равенството между половете е ключов параметър в цялата програма Invest EU. Тогава можем да постигнем успех и тогава можем да се фокусираме върху това къде трябва да отидат средствата", каза Евелин Регнер.

Във фокуса на сесията "Равенството между половете и насърчаване на женското предприемачество: Аргументи за по-сериозната роля на жените в бизнеса" бе, че разнообразието в бизнеса, включително разнообразието на половете, е ключово за постигането на успех в днешната динамична икономика. Модератор на панела бе доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", а като водещ лектор думата имаше Наталия Олсън, директор правителствен сектор в "Plug and Play". Участие в дискусията взеха Бойко Таков - председател на ИАНМСП, Жаклин Цочева - директор "Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие" в Кока-Кола ХБК България, Зорница Русинова - председател на Икономически и социален съвет.

Модератор на дискусията "Преодоляване на стереотипите, психология на предприемачеството и изграждане на устойчивост за жените-предприемачи и инвеститори" бе Михаил Петров, изпълнителен директор на Schwarz IT Bulgaria, а водещ лектор - главният оперативен директор на bTV Media Group Господин Йовчев. В нея участваха Биляна Манолова - заместник-председател на Българо-испанска търговска камара, Кристина Лазарова - съосновател на Platform Brown to Green, Зорница Янкова - директор Човешки ресурси за ЮИЕ на Аурубис, Шарън Коен - партньор и главен оперативен директор в Qumra Capital и Орит Горен - главен оперативен директор на JFrog Ltd. Главният оперативен директор на bTV Media Group отбеляза, че бизнес пейзажът, в който работим през последните няколко години се е променил драстично, заедно с нагласите към традиционните начини за правене на бизнес. "Безспорен факт е, че жените носят висока възвращаемост за инвестиции от различен мащаб и порядък, играят роля в справянето с глобалните предизвикателства като климатичните изменения и много други. Овластяването на жените като предприемачи и лидери, подкрепата към тях при стартирането и разширяването на бизнес се отразява здравословно върху обществата и икономиките", посочи Йовчев и даде примери за праисторическите корени на женското предприемачество. Друго значително предизвикателство според него е това на представителството в ролята на власт: "Усеща се траен недостиг на жени на ръководни позиции в различни индустрии и държави, където броят на заетите е далеч от равен, въпреки възходящата тенденция. Освен това жените са свръх представени в поддържащи функции като администрация, докато на висши ръководни позиции мъжете имат по-изразено представителство".

„От финансиране до менторство: подкрепа за жените в бизнеса. Ролята на жените - инвеститори за по-приобщаваща бизнес среда” беше темата на четвъртия панел на форума, организиран от DIR.BG. В него основен говорител бе Елена Николова, community Director в SEO Angels и с участието на модератора - Бистра Кирова, управляващ партньор в Sofia Angels Venture, Делян Ганев, партньор в Morningside Hill Capital Management, Олга Марсенак, съосновател на NASEKOMO, Мария Петрова, ръководител продажби в Nploy.