Аквамен и изгубеното кралство

Жанр: фантастика, приключенски, екшън

Режисьор: Джеймс Уан

В ролите: Джейсън Момоа, Амбър Хърд, Патрик Уилсън, Яхя Абдул-Матийн II, Рандал Парк, Долф Лундгрен, Темуера Морисън, Мартин Шорт, Никол Кидман и др.

Черната Манта, все още воден от желанието си да отмъсти за смъртта на баща си, няма да се спре пред нищо, за да свали Аквамен веднъж завинаги.

Този път Черната Манта е по-страшен от всякога, защото притежава силата на митичния Черен тризъбец, който отприщва древна и злокобна сила. За да го победи, Аквамен е принуден да се обърне към брат си Орм, бившия крал на Атлантида.

Двамата ще трябва да загърбят различията си, за да защитят своето кралство и да спасят семейството на Аквамен и света от необратимо унищожение.