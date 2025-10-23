Аматьорите

(„The Replacements”, САЩ, 2000 г.)

23 Октомври 2025

Жанр: комедия, спортен

Режисьор: Хауърд Дойч

В ролите: Киану Рийвс, Джин Хекман, Брук Лангтън, Орландо Джоунс, Джон Фавро, Фейзон Лав, Рис Ифънс и др.

 

Вчера те бяха просто група обикновени момчета. Днес последните стават първи. Те вече са заместници на стачкуващите професионални играчи...

 

Шейн Фалко е ключов играч в отбора от неподходящи момчета, събрани от треньора-ветеран Джими Макджинти. Независимо от трудности и гафове, напористите младоци убедително щурмуват плей-офите. Те се радват на страстната подкрепа на мажоретката Анабел Фарел и нейната група от бивши стриптизьорки. “Болката минава. Гаджетата харесват белезите. Славата остава вечна!”, казва Фалко на своя тим. И тази стратегия действа безотказно.

