Жанр: приключенски, драма, спортен

Режисьор: Саймън Селан Джоунс

В ролите: Марк Уолбърг, Симу Лиу, Джулиет Райлънс, Натали Еманюел, Али Сулиман, Беър Грилс, Пол Гилфойл, Роб Колинс, Майкъл Ландес и др.

По време на 10-дневно състезание с дължина 700 км, между професионалния състезател по приключенски спортове Майкъл Лайт (Марк Уолбърг) и бездомно куче на име Артър се заражда неразрушима връзка.

Базиран на невероятна истинска история, филмът показва как Лайт отчаяно търси последен шанс за победа и убеждава спонсор да финансира неговия отбор за Световното първенство по приключенски спортове в Доминиканската република. Докато отборът е на предела на физическите и психическите си възможности, Артър им показва истинския смисъл на победата, лоялността и приятелството.