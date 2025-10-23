Бандата на Оушън 2

(„Ocean's Twelve”, САЩ, 2004 г.)

23 Октомври 2025

Реклама

Жанр: криминален, трилър

Режисьор: Стивън Содърбърг

В ролите: Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Деймън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон Чийдъл, Джулия Робъртс, Венсан Касел, Катрин Зита-Джоунс, Кейси Афлек и др.

 

Те пак са тук. Дванайсет е новото единайсет, когато Дани Оушън и компания се завръщат в продължението на суперхита, в който ги видяхме да отмъкват 160 милиона долара. Но 160-те милиона не са това, което бяха. Не и когато всеки харчи като моряк в отпуска. Не и когато голямата риба от Вегас – Тери Бенедикт – е по петите им, за да си върне своето. Загадъчна личност преследва Дани и хората му... Време е за още един брилянтен план – или планове!

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.