Бандата на Оушън 2

Жанр: криминален, трилър

Режисьор: Стивън Содърбърг

В ролите: Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Деймън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон Чийдъл, Джулия Робъртс, Венсан Касел, Катрин Зита-Джоунс, Кейси Афлек и др.

Те пак са тук. Дванайсет е новото единайсет, когато Дани Оушън и компания се завръщат в продължението на суперхита, в който ги видяхме да отмъкват 160 милиона долара. Но 160-те милиона не са това, което бяха. Не и когато всеки харчи като моряк в отпуска. Не и когато голямата риба от Вегас – Тери Бенедикт – е по петите им, за да си върне своето. Загадъчна личност преследва Дани и хората му... Време е за още един брилянтен план – или планове!