Бандата на Оушън 3

Жанр: трилър, криминален

Режисьор: Стивън Содърбърг

В ролите: Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Деймън, Елиът Гулд, Ал Пачино, Дон Чийдъл, Кейси Афлек, Карл Райнър, Елън Баркин, Венсан Касел, Анди Гарсия и др.

По-смел. По-рискован. Най-зашеметяващият обир! Дани Оушън отново е начело на бандата, така че няма да има никакво насилие. Никой не бива да пострада – с изключение на измамника Уили Банк... Бандата ще го удари там, където ще го заболи най-много – в портфейла.

На откриването на луксозното му ново казино всяка раздадена карта и всеки хвърлен зар ще означават печалба за комарджиите. А за да наранят и гордостта му, те ще се погрижат казиното да не спечели престижната награда, за която Банк мечтае. И всичко това е само началото...