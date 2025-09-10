Жанр: криминален, драма, комедия

Режисьор: Бари Левинсън

В ролите: Брус Уилис, Били Боб Торнтън, Кейт Бланшет, Трой Гарити, Брайън Ф. О’Бърн, Стейси Травис, Боби Слейтън, Дженюъри Джоунс, Азура Скай, Пеги Майли, Уилям Конвърс-Робъртс, Ричард Риле и др.

Джо (Брус Уилис) е чаровник и мъж на действието, а Тери (Били Боб Торнтън) е хипохондрик и многознайко. Те са легендарна двойка търсени крадци – ужас за банкерите и любимци на медиите. Техният уникален метод – да се самопоканват на вечеря в дома на банкера, чиято банка ще оберат на следващата сутрин, привлича възхитени почитатели.

А двамата просто искат да финансират скромната си мечта да заживеят спокойно и „почтено“ на юг от границата. Но нещата се объркват, когато се срещат с Кейт Уийлър (Кейт Бланшет) – отегчена домакиня с несполучлив брак. Завладяна от бурния им живот, Кейт се присъединява към бандитите в тяхното пътешествие през страната и в крайна сметка също успява да открадне нещо – сърцата им. Двамата се влюбват в Кейт, но и Кейт се влюбва в двамата. Джо и Тери поотделно далеч не са идеални, но взети заедно образуват съвършения мъж…