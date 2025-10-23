Безпощадно

Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Джордж Тилман-младши

В ролите: Дуейн Джонсън, Били Боб Торнтън, Карла Гуджино, Оливър Джаксън-Коен, Маги Грейс, Кортни Гейнс, Лестър Спейт, Том Беринджър, Майк Епс, Мат Джералд, Майкъл Ърби и др.

Шофьора (Дуейн Джонсън) излежава 10-годишна присъда за неуспешен банков обир, по време на който брат му е бил убит. Решен да отмъсти за това, Шофьора се сблъсква с Ченгето (Били Боб Торнтън) – полицай ветеран пред пенсиониране, и Убиеца (Оливър Джаксън-Коен) – млад егоцентричен убиец с нюх към „изкуството” на отнемането на живот.