Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Крис Наон

В ролите: Джет Ли, Бриджит Фонда, Чеки Карио, Рик Янг, Бърт Куок, Макс Райън, Кентаро, Лорънс Ашли, Сирил Рафаели, Дидие Азуле, Джон Форджам, Пол Барет, Винсент Уонг и др.

Джет Ли е в ролята на Ли Жиан – офицер от китайското разузнаване. Пристигнал в Париж със задача да разследва престъпленията на крупен китайски наркодилър и да открие френската му връзка, той се оказва в центъра на смъртоносна конспирация.

Докато между него и сексапилната свидетелка Джесика (Бриджит Фонда) припламват романтични искри, Ли разбира, че френският инспектор Ришар (Чеки Карио) всъщност е двойният агент, когото той търси.

Ришар отвлича дъщерята на Джесика, за да я принуди да мълчи. Ще успее ли Жиан да защити Джесика, да спаси дъщеря ѝ и да даде на Ришар „Целувката на дракона“?